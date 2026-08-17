NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Ceragon Networks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,92 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 208,333 Anteilen. Die gehaltenen Ceragon Networks-Anteile wären am 14.08.2026 11 458,33 USD wert, da der Schlussstand 2,20 USD betrug. Mit einer Performance von +14,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Ceragon Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 200,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at