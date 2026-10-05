Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Hochrechnung
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05.10.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 2,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,97 USD wert. Mit einer Performance von -6,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 198,64 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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