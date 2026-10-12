Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Hochrechnung
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12.10.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 438,596 Ceragon Networks-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 947,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,16 USD belief. Mit einer Performance von -5,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 196,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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