NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 6,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 547,988 Ceragon Networks-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers auf 2,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 653,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,47 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Ceragon Networks einen Börsenwert von 209,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at