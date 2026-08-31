Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Hochrechnung 31.08.2026 10:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 247,525 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 517,33 USD wert. Mit einer Performance von -48,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190,28 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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