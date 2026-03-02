NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Ceragon Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,79 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 3 584,229 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ceragon Networks-Anteile wären am 27.02.2026 8 136,20 USD wert, da der Schlussstand 2,27 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 202,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at