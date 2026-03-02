Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Hochrechnung
|
02.03.2026 10:16:34
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet
Ceragon Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,79 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 3 584,229 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ceragon Networks-Anteile wären am 27.02.2026 8 136,20 USD wert, da der Schlussstand 2,27 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18,64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 202,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.
Analysen zu Ceragon Networks Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceragon Networks Ltd.
|1,87
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.