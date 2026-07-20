Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Profitables Ceragon Networks-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ceragon Networks-Papier statt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, hätte er nun 438,596 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ceragon Networks-Papiere wären am 17.07.2026 951,75 USD wert, da der Schlussstand 2,17 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,82 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 195,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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