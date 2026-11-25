Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cerus gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 649,718 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 525,42 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 24.11.2026 auf 2,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,25 Prozent.

Alle Cerus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 410,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at