Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Investment im Blick
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 649,718 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 525,42 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 24.11.2026 auf 2,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,25 Prozent.
Alle Cerus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 410,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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