NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cerus-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,64 USD. Bei einem Cerus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,976 Cerus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,88 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 522,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at