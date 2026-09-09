Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Investment im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cerus-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,64 USD. Bei einem Cerus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,976 Cerus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,88 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 522,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
Analysen zu Cerus Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cerus Corp.
|2,14
|-0,93%