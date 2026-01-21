NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cerus-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,85 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 54,054 Cerus-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cerus-Papiers auf 2,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,05 Prozent gesteigert.

Cerus war somit zuletzt am Markt 499,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at