NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cerus gewesen.

Am 06.05.2016 wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,149 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 2,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,01 USD wert. Damit wäre die Investition um 52,99 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 545,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at