Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Profitables Cerus-Investment?
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cerus-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Cerus-Aktie bei 5,69 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 17,575 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cerus-Papiere wären am 18.08.2026 48,51 USD wert, da der Schlussstand 2,76 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 51,49 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 601,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Cerus Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cerus Corp.
|2,46
|2,50%