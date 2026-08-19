NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Cerus-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cerus-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Cerus-Aktie bei 5,69 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 17,575 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cerus-Papiere wären am 18.08.2026 48,51 USD wert, da der Schlussstand 2,76 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 51,49 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 601,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at