NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cerus-Aktien gewesen.

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cerus-Aktie an diesem Tag 5,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,483 Cerus-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cerus-Papiers auf 2,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52,27 Prozent verkleinert.

Alle Cerus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 542,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at