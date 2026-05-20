Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Langfristige Anlage
|
20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1,88 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 319,149 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.05.2026 gerechnet (2,70 USD), wäre das Investment nun 14 361,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,62 Prozent vermehrt.
Der Cerus-Wert an der Börse wurde auf 486,69 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
20.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cerus-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.05.26