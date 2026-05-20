NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Cerus eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1,88 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 319,149 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.05.2026 gerechnet (2,70 USD), wäre das Investment nun 14 361,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,62 Prozent vermehrt.

Der Cerus-Wert an der Börse wurde auf 486,69 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at