Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Performance unter der Lupe 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Cerus-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Cerus-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cerus-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5 128,205 Cerus-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 2,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 153,85 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 153,85 USD entspricht einer Performance von +31,54 Prozent.

Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 508,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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