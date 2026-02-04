NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cerus gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cerus-Papier statt. Zum Handelsende standen Cerus-Anteile an diesem Tag bei 7,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 1 333,333 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 2,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 120,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,80 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 445,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at