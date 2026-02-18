NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,86 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 537,634 Cerus-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 2,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 274,19 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 274,19 USD, was einer positiven Performance von 27,42 Prozent entspricht.

Am Markt war Cerus jüngst 429,91 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at