Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Rentables Cerus-Investment?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cerus-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,53 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 808,318 Cerus-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 4 556,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,43 Prozent.
Alle Cerus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 436,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
