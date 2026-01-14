NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cerus-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,53 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 808,318 Cerus-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 4 556,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,43 Prozent.

Alle Cerus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 436,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at