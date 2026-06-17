Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Profitables Cerus-Investment?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cerus-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,911 Cerus-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 96,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,47 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,89 Prozent verringert.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 504,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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