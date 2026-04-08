NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cerus-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cerus-Anteile bei 6,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 626,016 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 1,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 991,87 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 2 991,87 USD, was einer negativen Performance von 70,08 Prozent entspricht.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 355,37 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at