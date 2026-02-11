NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cerus-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cerus-Aktie bei 5,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,231 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,88 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 10.02.2026 auf 2,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,12 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Cerus zuletzt 416,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

