Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Profitable Cerus-Investition? 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cerus-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cerus-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cerus-Papiers betrug an diesem Tag 6,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 594,896 Cerus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 657,10 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 30.06.2026 auf 2,92 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,43 Prozent verringert.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 598,63 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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