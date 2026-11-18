Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Profitables Cerus-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren bedeutet
Am 18.11.2016 wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,86 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 170,648 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 324,23 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 17.11.2026 auf 1,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,58 Prozent verringert.
Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 375,70 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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