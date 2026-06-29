NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ceva-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Ceva-Anteile an diesem Tag 25,19 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 396,983 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (42,32 USD), wäre die Investition nun 16 800,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +68,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at