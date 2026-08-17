NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Ceva-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Ceva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,31 USD. Bei einem Ceva-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,290 Ceva-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 33,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,77 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Ceva eine Marktkapitalisierung von 937,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at