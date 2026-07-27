Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Rentables Ceva-Investment?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,69 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 3,747 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 36,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,19 USD wert. Mit einer Performance von +36,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Ceva belief sich jüngst auf 1,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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