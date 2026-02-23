NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ceva eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Ceva-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,09 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ceva-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 523,972 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 19,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 196,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,96 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 527,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at