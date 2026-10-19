Ceva Aktie

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WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Ceva-Investment 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.10.2023 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ceva-Anteile bei 18,83 USD. Bei einem Ceva-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,311 Ceva-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,04 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 16.10.2026 auf 27,50 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 46,04 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 774,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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