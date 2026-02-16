Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die Ceva-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ceva-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,493 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,90 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 13.02.2026 auf 22,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,41 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Ceva belief sich jüngst auf 611,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
