NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,55 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 28,129 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 043,60 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 02.10.2026 auf 37,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ceva belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at