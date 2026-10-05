Ceva Aktie

Ceva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,55 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 28,129 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 043,60 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 02.10.2026 auf 37,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ceva belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ceva Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ceva Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ceva Inc. 32,60 -0,61% Ceva Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen