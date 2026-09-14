NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ceva-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ceva-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ceva-Anteile bei 23,61 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 42,355 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 228,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,87 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 814,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at