Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Investmentbeispiel
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.04.2023 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,96 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 345,304 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceva-Aktie auf 19,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 781,77 USD wert. Damit wäre die Investition 32,18 Prozent weniger wert.
Am Markt war Ceva jüngst 546,79 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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