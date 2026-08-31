Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Performance im Blick
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ceva-Papier bei 48,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 207,254 Ceva-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 5 620,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,79 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Ceva belief sich zuletzt auf 764,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Ceva Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceva Inc.
|23,00
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.