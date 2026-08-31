NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Ceva-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ceva-Papier bei 48,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 207,254 Ceva-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 5 620,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,79 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Ceva belief sich zuletzt auf 764,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at