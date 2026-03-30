NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ceva-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 30.03.2025 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 25,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,551 Ceva-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 702,39 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 27.03.2026 auf 18,22 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 29,76 Prozent.

Ceva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 503,57 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at