NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ceva eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ceva-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,785 Ceva-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 88,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,15 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 519,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at