NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ceva-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ceva-Anteile bei 48,98 USD. Bei einem Ceva-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,416 Ceva-Aktien. Die gehaltenen Ceva-Anteile wären am 31.07.2026 666,60 USD wert, da der Schlussstand 32,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,34 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Ceva belief sich jüngst auf 909,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at