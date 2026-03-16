Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Frühe Anlage
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.03.2021 wurden Ceva-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,379 Ceva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (18,24 USD), wäre die Investition nun 3 071,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,29 Prozent verringert.
Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 509,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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