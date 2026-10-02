NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Check Point Software-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Check Point Software-Papier letztlich bei 77,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Check Point Software-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,849 Check Point Software-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (130,73 USD), wäre das Investment nun 16 844,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,44 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Check Point Software einen Börsenwert von 13,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at