NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 7,836 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 477,47 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 15.01.2026 auf 188,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,75 Prozent vermehrt.

Der Check Point Software-Wert an der Börse wurde auf 20,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at