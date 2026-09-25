Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

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Check Point Software-Performance 25.09.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Check Point Software-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Check Point Software-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 117,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,513 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 160,21 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 24.09.2026 auf 136,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Check Point Software einen Börsenwert von 14,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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