Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Check Point Software-Investition
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10.07.2026 10:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Check Point Software-Aktie 83,15 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 120,265 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Check Point Software-Anteile wären am 09.07.2026 16 615,75 USD wert, da der Schlussstand 138,16 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 615,75 USD entspricht einer Performance von +66,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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