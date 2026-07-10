Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

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Check Point Software-Investition 10.07.2026 10:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Check Point Software-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Check Point Software-Aktie 83,15 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 120,265 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Check Point Software-Anteile wären am 09.07.2026 16 615,75 USD wert, da der Schlussstand 138,16 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 615,75 USD entspricht einer Performance von +66,16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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