Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Langfristige Performance
|
04.09.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Check Point Software-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,824 Check Point Software-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 762,12 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 03.09.2026 auf 137,41 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 76,21 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Check Point Software belief sich zuletzt auf 13,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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