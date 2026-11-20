Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Lukrative Check Point Software-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Check Point Software-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 115,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,867 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 155,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,85 Prozent angewachsen.
Der Check Point Software-Wert an der Börse wurde auf 15,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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