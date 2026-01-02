NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Check Point Software-Investition von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 184,58 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 54,177 Check Point Software-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 185,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 053,09 USD wert. Das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent.

Check Point Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at