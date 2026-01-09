NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Check Point Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Check Point Software-Papier an diesem Tag bei 125,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,795 Check Point Software-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (190,76 USD), wäre die Investition nun 151,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,57 Prozent gesteigert.

Am Markt war Check Point Software jüngst 20,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at