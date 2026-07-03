NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 116,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,551 Check Point Software-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Check Point Software-Aktie auf 136,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 167,95 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 167,95 USD, was einer positiven Performance von 16,79 Prozent entspricht.

Check Point Software war somit zuletzt am Markt 13,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at