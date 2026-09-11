Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Lukratives Check Point Software-Investment?
|
11.09.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Check Point Software-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 196,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 50,880 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (130,51 USD), wäre das Investment nun 6 640,38 USD wert. Mit einer Performance von -33,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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