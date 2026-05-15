NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 82,42 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 1,213 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.05.2026 auf 120,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,90 USD wert. Mit einer Performance von +45,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at