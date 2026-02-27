NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 216,69 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 4,615 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Check Point Software-Aktie auf 154,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 714,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,56 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 16,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at