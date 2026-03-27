NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 231,31 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,232 Check Point Software-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 174,40 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 26.03.2026 auf 142,82 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,26 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 15,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at